Погибшего в Петербурге подполковника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно

Правоохранители 9 ноября проводили операцию по задержанию телефонных мошенников на юге Петербурга. Подозреваемый, пытаясь скрыться, наехал на Fiat Ducato на подполковника Росгвардии Евгения Захарова.

Указом президента РФ Владимира Путина подполковник Росгвардии Евгений Захаров, погибший в Петербурге в начале ноября во время спецоперации, награжден орденом Мужества посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Правоохранители 9 ноября проводили операцию по задержанию телефонных мошенников на юге Петербурга. Подозреваемый, пытаясь скрыться, наехал на Fiat Ducato на подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Он от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого удалось задержать в этот же день, на данный момент он находится в СИЗО.

Евгений Захаров проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, ветеран боевых действий.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области