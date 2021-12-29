Петербургский фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине

В состав мужской команды также вошли чемпион РФ и Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев. В число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда вошел в состав сборной России по фигурному катанию на Игры в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Петербургский фигурист Михаил Коляда занял второе место на чемпионате РФ, который состоялся в декабре.

В состав мужской команды также вошли чемпион РФ и Европы Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев. В число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. В число запасных вошли чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Фото: Instagram / @mikhail_kolyada