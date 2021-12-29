В Петербурге свободно 48% коечного фонда для больных COVID-19

В петербургских больницах находятся 5 533 человека.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 20 января. Согласно документу, в городе свободно 48% инфекционных коек для больных коронавирусом.

В петербургских больницах находятся 5 533 человека. За сутки в стационары поступили 414 петербуржцев, а выписались 411 человек, 587 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 347 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 153 человека, в "Заре" – 409 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 34 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 29 799 человек.

При этом в городе с каждым днем растет суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 4 753 человека (накануне – 4 382 человека), выздоровели 2 646 человек и 60 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV