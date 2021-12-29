За сутки в Петербурге коронавирусом заболели более 4500 человек

За сутки ковидом в городе заболели 4 753 человека.

В Петербурге с каждым днем растет суточное число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в городе заболели 4 753 человека (накануне – 4 382 человека), выздоровели 2 646 человек и 60 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 897 851 человек, победили вирус 830 723 человека и 29 248 человек скончались из-за коронавируса.

Также в Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Рост числа больных детей связан с сезонным периодом. На количество заболевших повлиял и новый штамм "омикрон". Ранее вице-губернатор заявил о возможных ограничениях в Петербурге из-за "омикрона".

Фото: Piter.TV