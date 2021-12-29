В Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

Рост числа маленьких больных связан с сезонным периодом.

Новая волна коронавируса накрыла Петербург. При этом число заболевших растет не только среди взрослых, но и детей. Об этом рассказала заведующая отделением для детей, больных COVID-19, Первого государственного педиатрического университета Светлана Баннова в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

По словам эксперта, рост числа больных детей связан с сезонным периодом. Осенью и зимой иммунный статус маленьких петербуржцев ослабевает, поэтому они становятся более подвержены респираторным инфекциям.

Также на количество заболевших повлиял новый штамм "омикрон". Баннова заявила, что он более инфекционный. Это значит, что один носитель болезни может заразить больше людей.

Ранее вице-губернатор заявил о возможных ограничениях в Петербурге из-за "омикрона".

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