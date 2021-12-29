Вице-губернатор заявил о возможных ограничениях в Петербурге из-за "омикрона"

У 592 человек выявили новый штамм "омикрон".

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По словам Эргашева, власти города подумают о переводе сотрудников на удаленный формат работы, запрете массовых мероприятий и отмене диспансеризации. Также Смольному необходимо продумать мероприятия, благодаря которым удастся поддержать не менее 20% свободного коечного фонда.

Если вчера мы могли говорить о еженедельном росте на 109%, то сегодня мы говорим уже о заболеваемости в 147%. При этом можно отметить, что госпитализация растет не такими быстрыми темпами, на вчера она составляла около 4% рост, а сегодня 2,1%. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Вице-губернатор назвал рост заболеваемости взрывным в связи с "омикрон"-штаммом. В Петербурге у 592 человек выявили новый штамм "омикрон". Ранее Эргашев рассказал об особенностях штамма коронавируса.

Фото: Piter.TV