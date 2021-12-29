"Омикрон"-штамм выявили у 592 петербуржцев

В Роспотребнадзоре отметили, что у 168 человек обнаружили новый штамм за последние сутки.

У 592 горожан выявили новый штамм "омикрон" в Петербурге. Об этом 18 января сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Так, заражения выявили у 61 зараженного по прибытии в Россию из других государств. В их числе 42 студента, пять туристов, 14 петербуржцев, которые вернулись из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции и Испании.

В Роспотребнадзоре отметили, что у 168 человек обнаружили новый штамм за последние сутки по результатам лабораторного исследования. Все зараженные находятся под наблюдением медиков.

Ранее мы сообщали, что система здравоохранения Петербурга перешла в режим повышенной готовности из-за "омикрона". Пик "омикрон"-штамма в городе ожидается в конце января.

Фото: Piter.tv