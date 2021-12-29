Система здравоохранения Петербурга перешла в режим повышенной готовности из-за "омикрона"

Пик "омикрон"-штамма в городе ожидается в конце января.

В Петербурге система здравоохранения приведена в состояние повышенной готовности из-за распространения "омикрон"-штамма. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Власти Петербурга разработали меры по привлечению дополнительного персонала. Принято решение увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, за счёт новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки. Также Смольный принял решение увеличить количество бригад скорой помощи и неотложной помощи. Для работы в поликлиниках будут также привлекать студентов старших курсов медвузов.

Меры коснулись и вакцинацию. Власти Петербурга намерены ускорить вакцинацию лиц старшего возраста. Медиков, социальных работников и работников сферы образования ждет ревакцинация.

В Петербурге также увеличат запас медикаментов в больницах, нарастят мощности службы 122, в Пулково развернут 20 дополнительных пунктов для тестирования на коронавирус.

За сутки в городе было выявлено 4 078 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 2 441 пациент и умерли от вируса 64 человека. Всего для коронавирусных больных развернуто 8 002 койки, из них свободно 49%.

Фото: Piter.TV