К ИВЛ подключены 330 петербуржцев, больных коронавирусом

За последние сутки коронавирусом заразились 4 078.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе Смольного опубликовали коронавирусную статистику за последние сутки.

Так, за прошедший день было выявлено 4 078 новых случаев заражения коронавируса, выздоровел 2 441 пациент, умерло 64 человека.

Коэффицент распространения инфекции равен 2,01. Всего для коронавирусных больных развернуто 8 002 койки, из них свободно 49%. Сейчас на лечении в стационарах находится 5 672 человека, на амбулаторном лечении – 27 410 человек, бесплатную терапию на дому получают 25 508 человек, в обсервации находятся 15 человек.

За сутки цикл вакцинации завершили более 3 тыс. человек в Петербурге.

Фото: Piter.tv