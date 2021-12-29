К ИВЛ подключены 330 петербуржцев, больных коронавирусом

Во вторник, 18 января, в пресс-службе Смольного опубликовали коронавирусную статистику за последние сутки.
Так, за прошедший день было выявлено 4 078 новых случаев заражения коронавируса, выздоровел 2 441 пациент, умерло 64 человека.
Коэффицент распространения инфекции равен 2,01. Всего для коронавирусных больных развернуто 8 002 койки, из них свободно 49%. Сейчас на лечении в стационарах находится 5 672 человека, на амбулаторном лечении – 27 410 человек, бесплатную терапию на дому получают 25 508 человек, в обсервации находятся 15 человек.
За сутки цикл вакцинации завершили более 3 тыс. человек в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все