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К ИВЛ подключены 330 петербуржцев, больных коронавирусом
Сегодня, 14:25
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

К ИВЛ подключены 330 петербуржцев, больных коронавирусом

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За последние сутки коронавирусом заразились 4 078.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе Смольного опубликовали коронавирусную статистику за последние сутки. 

Так, за прошедший день было выявлено 4 078 новых случаев заражения коронавируса, выздоровел 2 441 пациент, умерло 64 человека. 

Коэффицент распространения инфекции равен 2,01. Всего для коронавирусных больных развернуто 8 002 койки, из них свободно 49%. Сейчас на лечении в стационарах находится 5 672 человека, на амбулаторном лечении – 27 410 человек, бесплатную терапию на дому получают 25 508 человек, в обсервации находятся 15 человек. 

За сутки цикл вакцинации завершили более 3 тыс. человек в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, смольный, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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