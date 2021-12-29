Студентов медвузов для борьбы со всплеском ковида дополнительно привлекут в Петербурге

Стало известно, что Петербург будет усиливать свои медицинские мощности, благодаря привлечению студентов. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Как рассказал Лисовец, они обратились в высшие профессиональные организации, в медицинские колледжи, федеральные организации с просьбой рассмотреть выделение для поликлиник дополнительно медицинских работников. Так, к работе приступят врачи-ординаторы, студенты старших курсов, которые обучаются сейчас в вузах, чтобы обеспечивать взаимодействие с пациентами на амбулаторном лечении.
Кроме этого, сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на транспортировку медработников на вызов, чтобы сократить время обслуживания каждого пациента.
Напомним, что пик "омикрон"-штамма в Петербурге ожидается в конце января. Заместитель председателя комздрава Андрей Сарана рассказал, что, согласно опыту западных государств, на "захват" страны требуется 1-1,5 месяца.
Ранее в детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации подростков. Они будут готовы начать ее, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков.
Фото: Piter.tv
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