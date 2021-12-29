Студентов медвузов для борьбы со всплеском ковида дополнительно привлекут в Петербурге

Привлекаться к оказанию медицинской помощи будут врачи-ординаторы, студенты старших курсов, которые обучаются сейчас в вузах, для того, чтобы обеспечивать взаимодействие с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

Стало известно, что Петербург будет усиливать свои медицинские мощности, благодаря привлечению студентов. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Как рассказал Лисовец, они обратились в высшие профессиональные организации, в медицинские колледжи, федеральные организации с просьбой рассмотреть выделение для поликлиник дополнительно медицинских работников. Так, к работе приступят врачи-ординаторы, студенты старших курсов, которые обучаются сейчас в вузах, чтобы обеспечивать взаимодействие с пациентами на амбулаторном лечении.

Кроме этого, сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на транспортировку медработников на вызов, чтобы сократить время обслуживания каждого пациента.

Напомним, что пик "омикрон"-штамма в Петербурге ожидается в конце января. Заместитель председателя комздрава Андрей Сарана рассказал, что, согласно опыту западных государств, на "захват" страны требуется 1-1,5 месяца.

Ранее в детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации подростков. Они будут готовы начать ее, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков.

Фото: Piter.tv

