Стало известно, что пик "омикрон"-штамма в Петербурге ожидается в конце января

Заместитель председателя комздрава Андрей Сарана рассказал, что, согласно опыту западных государств, на "захват" страны требуется 1-1,5 месяца.

В понедельник, 17 января, в комитете по здравоохранению Петербурга обозначили примерные сроки, когда в городе может произойти пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил заместитель председателя комздрава Андрей Сарана в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Сарана, "омикрон" отличается особенно высокой заразностью. Он добавил, что, согласно опыту западных государств, на "захват" страны требуется 1-1,5 месяца.

Так Сарана утверждает, что середина января – конец января – это тот пик максимального распространения "омикрона", который "нас, вероятно, ждет".

Статистика заболевших ковидом также показывает рост на первой и второй неделе января. Как отметил Сарана, на второй и первой неделях этого года госпитализация увеличилась всего на 7,5 процента, а по количеству людей, у которых установлен диагноз COVID-19, увеличение в 2 или 3 раза – с 9,5 до 23 тысяч.

Ранее в детских поликлиниках Петербурга появились кабинеты для вакцинации подростков.

Фото: Piter.tv

