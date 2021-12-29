Эргашев назвал особенности штамма коронавируса "омикрон"

Один заболевший может заразить до сотни человек.

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал на пресс-конференции в "ТАСС" об особенностях штамма коронавируса "омикрон". По словам Татьяны Голиковой, он уже стал доминирующим в Петербурге.

Отмечается "взрывной, вертикальный" рост заболеваемости. На этой неделе число госпитализаций выросла на 2,1% по сравнению с прошлой неделей. По словам Эргашева, если раньше 1 человек мог заразить 10 человек, то теперь счет идет на десятки и может доходить до сотни. Симптомы похожи на ОРВИ или грипп. Еще одна отличительная черта — увеличивается заболеваемость среди детей.

При этом большинство больных все же лечатся дома. На данный момент количество амбулаторных больных составляет 27 тысяч, еще вчера их было 25 тысяч. В связи с этим власти в экстренном режиме будут увеличивать мощности амбулаторного звена: потребуется больше денег на лекарства для больных, будут закуплены пульсоксиметры, придется привлекать дополнительные кадры. Оказывать помощь амбулаторным больным будут студенты-медики, они привлекаются добровольно. На данный момент на работу уже вышли 388 человек.

На данный момент коэффициент распространения заболевания составляет больше 2. Охват тестирования составляет 509 на 100 тысяч человек.

Фото: Piter.TV