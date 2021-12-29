Прокуратура Петербурга проверит соцслужбы, которые забыли об одинокой пенсионерке

Она не может самостоятельно передвигаться, а в ее квартире нашли мертвую собаку.

Прокуратура Невского района проверит социальные службы, которые забыли об одинокой пенсионерке, которая не может передвигаться самостоятельно.

Соцработники не приходили в квартиру пенсионерки на проспекте Обуховской обороны, оставив 74-летнюю женщину одну. О старушке стало известно, когда жильцы дома вызвали полицию и спасателей после того, как из ее квартиры начал доноситься запах и поползли тараканы. Спасатели нашли в квартире труп собаки с отрезанными конечностями. Пожилая хозяйка животного была на месте, но от госпитализации отказалась.

Прокуратура проверит, насколько социальные службы соблюдали законодательство о социальном обслуживании пенсионеров.

Видео: прокуратура Петербурга