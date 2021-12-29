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В петербургской квартире нашли мертвую собаку с отрезанными конечностями
Сегодня, 8:01
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В петербургской квартире нашли мертвую собаку с отрезанными конечностями

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Соседи пожаловались на неприятный запах и тараканов.

Жильцы дома на проспекте Обуховской Обороны наткнулись на нечто жуткое в квартире пенсионерки, живущей по соседству. В жилом помещении они обнаружили мертвую собаку с отрезанными конечностями. Об этом пишет 78.ru.  

Соседи пожилой женщины пожаловались на неприятный запах, который доносился из ее квартиры, и тараканов. Как оказалось, пенсионерка не может передвигаться, однако от госпитализации она отказалась. Соседи назвали ее поведение "странным", недавно женщина пропала на несколько недель.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти охотовед на снегоходе застрелил домашнюю собаку.

Фото: Piter.TV

Теги: домашние животные, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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