В петербургской квартире нашли мертвую собаку с отрезанными конечностями

Жильцы дома на проспекте Обуховской Обороны наткнулись на нечто жуткое в квартире пенсионерки, живущей по соседству. В жилом помещении они обнаружили мертвую собаку с отрезанными конечностями. Об этом пишет 78.ru.
Соседи пожилой женщины пожаловались на неприятный запах, который доносился из ее квартиры, и тараканов. Как оказалось, пенсионерка не может передвигаться, однако от госпитализации она отказалась. Соседи назвали ее поведение "странным", недавно женщина пропала на несколько недель.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее мы писали, что в Ленобласти охотовед на снегоходе застрелил домашнюю собаку.
Фото: Piter.TV
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