В петербургской квартире нашли мертвую собаку с отрезанными конечностями

Соседи пожаловались на неприятный запах и тараканов.

Жильцы дома на проспекте Обуховской Обороны наткнулись на нечто жуткое в квартире пенсионерки, живущей по соседству. В жилом помещении они обнаружили мертвую собаку с отрезанными конечностями. Об этом пишет 78.ru.

Соседи пожилой женщины пожаловались на неприятный запах, который доносился из ее квартиры, и тараканов. Как оказалось, пенсионерка не может передвигаться, однако от госпитализации она отказалась. Соседи назвали ее поведение "странным", недавно женщина пропала на несколько недель.

Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV