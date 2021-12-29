В Ленобласти охотовед на снегоходе застрелил домашнюю собаку

В это время животное гуляло вместе с хозяевами.

Накануне в Ломоносовском районе Ленобласти, возле деревни Воронино, местный охотовед застрелил домашнюю собаку. В это время животное гуляло вместе с хозяевами.

Мужчина на снегоходе с оружием проехал мимо владельцев животного. После они услышали выстрелы и обнаружили собаку уже без признаков жизни.

Ну что ж сказать... В лес ходить стало опасно для жизни. Нас с детства дикими зверьми пугали, как оказалось не тех боялись... И что дальше будет? Задался вопросом хозяин животного

По следу от снегохода мужчина определил, что охотовед стрелял сзади. Всего было четыре выстрела.

Скорее всего, она испугалась первого выстрела и пыталась убежать (она очень боялась всех этих хлопков, петарды, фейерверки ...), и он лупил ей вслед. Отметил мужчина

На место происшествия вызвали полицию и экспертизу. Хозяин собаки намерен обращаться в суд.

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Фото: ВКонтакте / Андрей Войцеховский