В Ленобласти охотовед на снегоходе застрелил домашнюю собаку

Накануне в Ломоносовском районе Ленобласти, возле деревни Воронино, местный охотовед застрелил домашнюю собаку. В это время животное гуляло вместе с хозяевами.
Мужчина на снегоходе с оружием проехал мимо владельцев животного. После они услышали выстрелы и обнаружили собаку уже без признаков жизни.
Ну что ж сказать... В лес ходить стало опасно для жизни. Нас с детства дикими зверьми пугали, как оказалось не тех боялись... И что дальше будет?
Задался вопросом хозяин животного
По следу от снегохода мужчина определил, что охотовед стрелял сзади. Всего было четыре выстрела.
Скорее всего, она испугалась первого выстрела и пыталась убежать (она очень боялась всех этих хлопков, петарды, фейерверки ...), и он лупил ей вслед.
Отметил мужчина
На место происшествия вызвали полицию и экспертизу. Хозяин собаки намерен обращаться в суд.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали психиатра за стрельбу по прохожему.
Фото: ВКонтакте / Андрей Войцеховский
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