В Петербурге задержали психиатра за стрельбу по прохожему

Пострадавшего госпитализировали в больницу с химическими ожогами обоих глаз. Позже его отпустили домой.

На улице Веденеева мужчина открыл стрельбу из газового пистолета по случайному прохожему. Об этом стало известно Piter.tv.

Конфликт произошел вечером 11 января. Со слов пострадавшего, на улице к нему подбежала собака и схватила за перчатку. За собакой пришел и ее хозяин, который вытащил газовый пистолет и выстрелил в лицо мужчине.

Вооруженным мужчиной является 58-летний психиатр. Пострадавшего госпитализировали в больницу с химическими ожогами обоих глаз. Позже его отпустили домой.

Также стало известно, что студенты разных техникумов устроили стрельбу в подъезде на улице Шотмана.

Фото: Piter.tv