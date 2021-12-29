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Студенты разных техникумов устроили стрельбу в подъезде на улице Шотмана
Сегодня, 10:30
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Студенты разных техникумов устроили стрельбу в подъезде на улице Шотмана

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В отдел для разбирательств доставили шесть молодых людей, половина из которых – несовершеннолетние.

Во вторник, 11 января, в службу спасения сообщили о стрельбе в подъезде дома №2 по улице Шотмана. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывший на место наряд задержал и доставил в отдел шесть человек: два 18-летних брата студента "Агропромышленного техникума", 18-летнюю студентку "Акушерского техникума", 17-летнего студента "Невского техникума", учащуюся 9 класса частной школы "Интернет-Урок", 17-летнюю студентку пожарно-спасательного колледжа. 

У одного из задержанных изъяли аэрозольный газовый пистолет "Пионер". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Совершеннолетним избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, а остальных участников передали законным представителям.

Известно, что один из студентов в октябре прошлого года был осужден за кражу товара в размере 2 789 рублей из магазина. Тогда он был отпущен по подписке о невыезде.

Ранее петербуржец продал чужую "Газель" за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: агропромышленный техникум, стрельба, студенты стреляли в подъезде
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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