Что произошло в Петербурге 18 февраля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 18 февраля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 18 февраля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Родственникам погибших после обследования в КДЦ №1 выплатят миллион рублей.

Семь человек скончались после обследования ЖКТ в клинике на Сикейроса в январе. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие, получившие инвалидность – 500 тысяч рублей, пострадавшие – 300 тысяч рублей. Выплата будет единовременной, также семей поддержат юристы и психологи.

СК начал проверку после травмирования прохожей при обрушении "Красного треугольника".

Обвал кирпичной кладки одного из корпусов здания на Обводном канале произошел вечером 17 февраля. Под камни и сломавшееся дерево попала 53-летняя прохожая – женщину госпитализировали с сотрясением мозга, закрытыми переломами плеча и голени, ушибом грудной клетки. СК выясняет обстоятельства обрушения.

За два дня в Петербурге и Ленобласти пропали семеро трудных подростков.

Дети пропали 16 и 17 февраля. Сейчас разыскивают девочек 12 и 14 лет, ушедших из домов. Одна из них числится на учете в ПДН, вторая обеспокоила родителей своей внезапной пропажей. Исчезли также двое 16-летних школьников, которые до этого уже неоднократно уходили из дома. Вспыльчивый 16-летний студент колледжа снова ушел из дома после ссоры с матерью. Пропали также 15-летний воспитанник социального центра и 17-летний студент лицея №16.

В Петербурге начинаются испытания теста, определяющего необходимость вакцинироваться от коронавируса.

Тест "Корона Дерм PS – кожный тест для оценки специфического Т-клеточного иммунитета" будет максимально точно определять, нуждается ли человек в вакцинации или его иммунитета достаточно для противостояния ковидной инфекции. Первые две фазы испытаний проведут до 30 апреля, третью фазу проведут на тысячах испытуемых.

Автор граффити с Хармсом выступил против его замены на световую проекцию.

Художник Паша Кас назвал уничтожение граффити "тихим убийством памяти о Хармсе". Также художник сообщил, что Даниил Петров, который представлялся защитником граффити, не имеет к нему отношения и на самом деле выступает за световую проекцию. Петров ни о чем не советовался с авторами рисунка и заявил, что в случае сопротивления добьется конкурса на создание дизайна для проекции. Паша Кас намерен добиться сохранения граффити.

На проспекте Луначарского внедорожник насмерть сбил пожилую женщину.

ДТП произошло утром недалеко от дома №45к1. 71-летняя петербурженка переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехал "Шевроле". Женщина скончалась на месте. Известно, что водитель 33 раза за прошлый год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Ярослав Костров