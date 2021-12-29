В Петербурге начинаются испытания теста, определяющего необходимость вакцинироваться от коронавируса

По установленным Минздравом срокам, 1-я и 2-я фаза должны пройти до 30 апреля.

В Петербурге стартуют клинические испытания кожного теста на Т-клеточный иммунитет, в них примут участие 420 добровольцев. Этот тест должен максимально точно определять, нуждается ли человек в вакцинации или его иммунитета достаточно для противостояния коронавирусу.

О возможностях теста рассказал "Петербургскому дневнику" директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Тест будет иметь название "Корона Дерм PS – кожный тест для оценки специфического Т-клеточного иммунитета". По установленным Минздравом срокам, 1-я и 2-я фаза должны пройти до 30 апреля. Уже 3-я фаза будет проходить на тысячах испытуемых.

Как отмечает Арег Тотолян, тест напоминает по процедуре проведение реакции Манту или туберкулиновой пробы. То есть он подразумевает внутрикожное введение.

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