Из Боткинской больницы выписалась 101-летняя блокадница после ковида

Женщина поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с ковидом.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что 101-летняя женщина, переболевшая ковидом, выписалась из клинической инфекционной больницы им. Боткина. Об этом рассказали в пресс-службе комздрава Петербурга.

Женщина поступила в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с ковидом. У нее было тяжелое состояние с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии.

Медиком удалось стабилизировать состоянии пациентки через четыре дня. После этого ее перевели в инфекционное отделение. После получения отрицательного теста женщина выписали сегодня.

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Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга