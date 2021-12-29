На проспекте Луначарского внедорожник насмерть сбил пожилую женщину

Женщина скончалась на пешеходном переходе от полученных травм.

В четверг, 17 февраля, на проспекте Луначарского произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Около 8 часов утра недалеко от дома №45к1 по проспекту Луначарского водитель "Шевроле Тахо" сбил 71-летнюю петербурженку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В главке отметили, что с прошлого года этот водитель привлекался к административной ответственности 33 раза за нарушения ПДД.

Проводится проверка.

Фото: Piter.tv