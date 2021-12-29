За два дня в Петербурге и Ленобласти пропали семеро трудных подростков

Среди пропавших две девочки 12 и 14 лет.

В Петербурге и Ленобласти разыскивают семерых детей, пропавших 16 и 17 февраля. Об этом стало известно Piter.TV.

В числе пропавших оказались две девочки 12 и 14 лет. 14-летняя неоднократно уходила из дома в Колпино и числится на учете в ПДН. А вот 12-летняя девочка ранее никогда не заставляла родителей волноваться по поводу внезапного исчезновения. В поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Также ушли и не вернулись двое 16-летних школьников. Вечером 16 февраля они ушли гулять, до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно. До этого мальчики уже неоднократно пропадали, один из них состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Еще один 16-летний парень, учащийся первого курса в колледже "Петрострой сервис" ушел из дома после ссоры с мамой. Ранее студент уже вел себя подобным образом, на учете в ПДН не состоит.

С заявлением о пропаже детей также обратились два педагога из социальных центров на улице Стойкости и Коломяжском проспекте. Полицейские ищут 15-летнего подростка и 17-летнего студента первого курса Лицея №16. Они сбегали и раньше, однако один числится на учете в ПДН, другой – нет.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки сразу две школьницы отравились таблетками.

Фото: pixabay.com