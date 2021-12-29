В Петербурге за сутки сразу две школьницы отравились таблетками

В четверг, 17 февраля, в полицию Петербурга поступили сразу две телефонограммы об отравлении несовершеннолетних девочек таблетками. Об этом стало известно Piter.TV.
В этот день бригада скорой помощи забрала из квартиры на Ленинском проспекте 15-летнюю девушку. По месту жительства она отравилась таблетками. Ее в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Девушка проживает с матерью, отчимом и братом. Семья характеризуется положительно, на учете в ОДН не состоит.
В тяжелом состоянии госпитализировали еще одну 15-летнюю. У нее также диагностировали острое медикаментозное отравление. Установлено, что 9-классница выпила 30 таблеток с целью облегчения боли в животе. Девушку поместили в реанимацию. На учете в ОДН не состоит.
Ранее мы писали, что четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все