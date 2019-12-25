Что произошло в Петербурге 16 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 17 сентября.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 17 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В больнице умер администратор ТЮЗа, которого дважды переехала сотрудница театра.

Виктора Обручникова не стало накануне вечером. Мужчина две недели находился в коме после наезда коллеги: Обручникова переехала на своей машине сотрудница отдела кадров театра. Известно, что 4 сентября мужчина лег перед машиной коллеги, пытаясь ее остановить. Уголовное дело по факту наезда возбуждено не было.

Пострадавший в ДТП на Адмирала Трибуца мотоциклист умер в больнице.

Авария случилась поздним вечером накануне. Мотоциклист врезался в выезжающий из двора автомобиль, после чего упал на асфальт. Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, но госпитализированный байкер умер от полученных травм.

Во время ремонта в квартире на набережной Фонтанки рухнул потолок.

Жильцы третьего этажа заметили трещины на потолке и поднялись к соседям, однако им никто не открыл. Экстренные службы вскрыли дверь, выяснилось, что в квартире обрушился потолок из-за слабых новых балочных перекрытий. Владельцам квартиры необходимо предоставить ЖКС разрешение на ремонтные работы. Никто не пострадал.

Полиция возбудила второе уголовное дело после скандала с водителем социального такси в Петербурге.

Мужчина накричал на 70-летнюю пассажирку, плюнул в нее и ударил по голове, это произошло у поликлиники на Кавалергардской улице. По информации Piter.TV, после конфликта пенсионерку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В отношении водителя возбудили дело о хулиганстве и побоях, мужчину уволили из организации, в которой он работал.

За ходом голосования в Петербурге наблюдает международная делегация.

В состав делегации вошли представители Франции, Греции и Узбекистана. Для голосования 17, 18 и 19 сентября напечатали 16 млн бюллетеней, процедура проходит в 1940 стационарных избирательных участках, в медучреждениях, на полярных станциях и судах в плавании, СИЗО, в аэропорту, на вокзалах.

В музее Блокады Ленинграда заложили камень на месте будущего памятника Блокадному Учителю.

Памятник Блокадному Учителю создал Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Е.Репина. Композиция передает драматизм жизни военного времени и подвига учителей, которые воспитывали детей в блокадном Ленинграде.

Коллаж: Piter.TV

Видео: "Мегаполис"

Фото: пресс-служба ГУ МВД; ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга