За ходом голосования в Петербурге наблюдает международная делегация

В ее состав вошли представители как минимум трех стран.

В Петербург прибыла международная делегация для наблюдения за выборами. Об этом на пресс-конференции в городском медиацентре сообщила глава горизбиркома Петербурга Наталья Чечина.

В состав делегации вошли представители Франции, Греции и Узбекистана. В 10:00 они встретились с членами горизбиркома, а затем отправились на участки.

Для голосования напечатали 16 млн бюллетеней. Оно проходит в 1940 стационарных избирательных участках, а также в местах временного пребывания граждан: 44 в медучреждениях, 11 из которых в "красных зонах", 7 на полярных станциях, 52 на судах в плавании. Также можно проголосовать в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах. Один пункт голосования работает для людей без определенного места жительства.

Для граждан с повышенной температурой подготовили специальное помещение для голосования.

Ранее член Горизбиркома назвал необоснованным регулярное проветривание на избирательном участке.

Фото: Piter.TV