В музее Блокады Ленинграда прошла церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю

Автором памятника стал Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Е.Репина..

В пятницу, 17 сентября, в музее Блокады Ленинграда прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю, сообщили в официальном сообществе Центрального района в соцсети.

На церемонии присутствовали губернатор Петербурга, глава администрации района, члены правительства, ветераны и жители блокадного Ленинграда. Памятник Блокадному Учителю создал Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Е.Репина. В композиции передается драматизм жизни военного времени и подвига учителей, которые воспитывали людей в блокадном Ленинграде.

Напомним, что с начала блокады в городе было 400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Несмотря на трудные условия, в конце октября 1941 года дети приступили к занятиям в бомбоубежищах школ.

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Фото: Центральный район Санкт-Петербурга / Вконтакте