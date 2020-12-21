На Охтинском мысе предлагают построить 320-купольный храм

Данная мысль пришла в голову архитекторам компании PapaUrban.

В Петербурге на Охтинском мысе предлагают построить храм из 320 куполов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Данная мысль пришла в голову архитекторам компании PapaUrban. Купола символизируют 320 лет со дня основания Петербурга. Юбилейную дату город отпразднует в 2023 году. Высота храма составит 141,8 метра. Цокольный этаж авторы подумывают оставить для археологического музея. Вокруг самого храма в планах создать ландшафтный парк и организовать парковку на 1703 места.

Но найдется ли место храму – неизвестно. Как рассказала представитель архитектурный компании PapaUrban Ксения Веретенникова, проект носит больше шуточный характер. Таким образом архитекторы хотят привлечь внимание города к судьбе Охтинского мыса.

На наш взгляд, на мысе не должно быть никакой коммерческой застройки. Кроме того, нужно сохранить обнаруженные памятники истории и культуры и создать, как уже было сказано, археологический музей. Ксения Веретенникова, представитель архитектурный компании PapaUrban

В феврале этого года президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.

Ранее "Газпром нефть" заявила о желании возвести на Охтинском мысе комплекс, состоящий из двух зданий средней высотой 28 метров и общественного парка, выходящего на набережную Невы. Градозащитники против и настаивают на том, чтобы оставить территорию как памятник истории и культуры. Территорию Охтинского мыса в 2005 году приобрел "Газпром" для строительства небоскреба "Охта-Центр".

Фото: предоставлено PapaUrban