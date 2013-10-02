В больнице умер администратор ТЮЗа, которого дважды переехала сотрудница театра

Мужчина пролежал в коме две недели.

В четверг, 16 сентября, стало известно о смерти администратора Театра юных зрителей имени Брянцева Виктора Обручникова. Он две недели находился в коме после того, как его переехала на своей машине сотрудница отдела кадров театра.

О смерти мужчины сообщила его сестра "ВКонтакте". Он умер в 20:45. О месте и времени похорон будет сообщено отдельно.

Ранее девушка писала, что ее брата в больнице погрузили в искусственный сон. Ему сделали три операции, но началась пневмония и сепсис. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ и искусственной почке. Спасти его так и не удалось.

Обручников оказался в больнице после открытия сотого сезона театра, 4 сентября. Под утро сотрудница отдела кадров села за руль своего "Ниссана" и пыталась уехать с парковки на Пионерской улице. Обручников решил ее остановить и лег перед машиной. По информации "Фонтанки", женщина переехала его дважды – когда тронулась с места и дала задний ход.

Издание сообщает, что уголовное дело спустя 10 дней госпитализации возбуждено не было.

Ранее в Петербурге грудничок умер после выписки из больницы.

Фото: Piter.TV