Пострадавший в ДТП на Адмирала Трибуца мотоциклист умер в больнице

Вечером 16 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил портал "Мегаполис".
Около 20:00 возле дома №5 на улице Адмирала Трибуца мотоциклист врезался в автомобиль, который выезжал из дворов. После столкновения с иномаркой байкер упал на асфальт. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь.
По словам очевидцев, реанимобиль приехал в течение 10 минут. Мотоциклиста увезли в больницу. От полученных в аварии травм он скончался в медучреждении.
Ранее на проспекте Культуры насмерть сбили 44-летнюю женщину.
Фото, видео: "Мегаполис"
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