Пострадавший в ДТП на Адмирала Трибуца мотоциклист умер в больнице

Байкер врезался в автомобиль, который выезжал из дворов.

Вечером 16 сентября в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил портал "Мегаполис".

Около 20:00 возле дома №5 на улице Адмирала Трибуца мотоциклист врезался в автомобиль, который выезжал из дворов. После столкновения с иномаркой байкер упал на асфальт. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, реанимобиль приехал в течение 10 минут. Мотоциклиста увезли в больницу. От полученных в аварии травм он скончался в медучреждении.

Ранее на проспекте Культуры насмерть сбили 44-летнюю женщину.

Фото, видео: "Мегаполис"