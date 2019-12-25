На проспекте Культуры насмерть сбили 44-летнюю женщину

Авария произошла накануне, на пешеходном переходе у дома №7.

Накануне утром, 15 сентября, у дома №7 по проспекту Культуры произошла смертельная авария, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, за рулем "Фольксваген Поло" находился 29-летний житель Всеволожска. Женщина 44 лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая петербурженка скончалась от полученных травм на месте.

По факту аварии проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса на Планерной.

Фото: Piter.tv