Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса на Планерной

Сотрудники надзорного ведомства будут оценивать работу специалистов, которые ответственны за обеспечение технической исправности автобуса.

После пожара у дома №15 по Планерной улице утром 16 сентября прокуратура Приморского района организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

У автобуса АО "Третий парк" сгорели все сгораемые части. К счастью, находившиеся внутри пассажиры успели выйти, никто не пострадал.

Надзорное ведомства будет оценивать работу должностных лиц, ответственных за обеспечение технической исправности транспортного средства, на предмет соблюдения требованиям безопасности при перевозке пассажиров. отметили в пресс-службе

Сообщается, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решится после окончания проверки.

Ранее мы писали, что на Планерной улице сгорел автобус.

Фото: телеграм-канал Прокуратуры Санкт-Петербурга