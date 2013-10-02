Во время ремонта в квартире на набережной Фонтанки рухнул потолок

Перекрытия не выдержали нагрузки и обрушились.

В квартире на набережной реки Фонтанки произошло ЧП. Во время ремонта в помещении обрушился потолок. Об этом сообщили "Невские Новости".

По данным издания, Константин и Наталья, проживающие на третьем этаже, заметили, что у них пошли трещины на потолке. Они поднялись на этаж выше, однако дверь никто не открыл. Петербуржцы были вынуждены обратиться в экстренные службы.

Входную дверь в квартире вскрыли. Выяснилось, что во время капитального ремонта новые балочные перекрытия не выдержали нагрузку, из-за чего обрушился потолок. На дверь повесили предписание Жилкомсервиса №1 Центрального района. Владельцы квартиры должны предоставить разрешение на ремонтные работы до 30 сентября.

Соседи говорят, что сейчас в квартире никто не живет.

Ранее в петербургской гимназии во время урока обрушился потолок.

Фото: "Невские Новости"