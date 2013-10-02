  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время ремонта в квартире на набережной Фонтанки рухнул потолок
Сегодня, 7:44
159
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Во время ремонта в квартире на набережной Фонтанки рухнул потолок

0 0

Перекрытия не выдержали нагрузки и обрушились.

В квартире на набережной реки Фонтанки произошло ЧП. Во время ремонта в помещении обрушился потолок. Об этом сообщили "Невские Новости".

По данным издания, Константин и Наталья, проживающие на третьем этаже, заметили, что у них пошли трещины на потолке. Они поднялись на этаж выше, однако дверь никто не открыл. Петербуржцы были вынуждены обратиться в экстренные службы.  

Входную дверь в квартире вскрыли. Выяснилось, что во время капитального ремонта новые балочные перекрытия не выдержали нагрузку, из-за чего обрушился потолок. На дверь повесили предписание Жилкомсервиса №1 Центрального района. Владельцы квартиры должны предоставить разрешение на ремонтные работы до 30 сентября.

Соседи говорят, что сейчас в квартире никто не живет.

Ранее в петербургской гимназии во время урока обрушился потолок.

Фото: "Невские Новости"

Теги: ремонт, рухнул потолок
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии