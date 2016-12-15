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В петербургской гимназии во время урока обрушился потолок
Сегодня, 20:33
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В петербургской гимназии во время урока обрушился потолок

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В результате инцидента никто не пострадал.

В петербургской гимназии №155 во время урока обрушился потолок. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Центрального района. 

С потолка обрушился кусок штукатурки размером 70х100 сантиметров. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку штукатурка упала между партами. После учеников сразу вывели из класса, в настоящее время помещение пустует. 

Завтра в помещении начнутся ремонтно-восстановительные работы. Класс восстановят в течение суток.

пресс-служба Центрального района Петербурга

Ранее мы писали, что комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов.

Фото: pexels.com

Теги: гимназия, штукатурка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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