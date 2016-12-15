В петербургской гимназии во время урока обрушился потолок

В результате инцидента никто не пострадал.

В петербургской гимназии №155 во время урока обрушился потолок. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Центрального района.

С потолка обрушился кусок штукатурки размером 70х100 сантиметров. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку штукатурка упала между партами. После учеников сразу вывели из класса, в настоящее время помещение пустует.

Завтра в помещении начнутся ремонтно-восстановительные работы. Класс восстановят в течение суток. пресс-служба Центрального района Петербурга

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