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Комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов

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Рекордсменом стала школа № 469, где открыли сразу 16 первых классов.

В новом учебном году в государственных школах Петербурга было открыто 2100 первых классов. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Рекордсменом стала школа № 469, где открыли сразу 16 первых классов. Также по 13 первых классов открыли в школе №147 Красногвардейского района и № 291 Красносельского района.

В комитете отметили, что открывать такое большое количество первых классов могут позволить себе только школы, которые были построены 2-3 года назад.

Школьный набор для девочки в Петербурге оказался на 5 тыс. дороже, чем для мальчиков.

Фото: k-obr.spb.ru

Теги: день знаний, первый класс, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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