Комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов

Рекордсменом стала школа № 469, где открыли сразу 16 первых классов.

В новом учебном году в государственных школах Петербурга было открыто 2100 первых классов. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Рекордсменом стала школа № 469, где открыли сразу 16 первых классов. Также по 13 первых классов открыли в школе №147 Красногвардейского района и № 291 Красносельского района.

В комитете отметили, что открывать такое большое количество первых классов могут позволить себе только школы, которые были построены 2-3 года назад.

Школьный набор для девочки в Петербурге оказался на 5 тыс. дороже, чем для мальчиков.

Фото: k-obr.spb.ru