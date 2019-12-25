Школьный набор для девочки в Петербурге оказался на 5 тыс. дороже, чем для мальчиков

Петростат подсчитал, сколько денег требуется родителям Петербурга, чтобы собрать ребенка в школу. Цены актуальны на июль 2021-го года.
Школьный набор для девочки оказался дороже и составил почти 26 тыс. рублей, для мальчика — 21 тыс. рублей.
При расчете аналитики учитывали стоимость одежды, письменных принадлежностей, рюкзака, тетрадей. Самыми дорогими стали рюкзак и полуботинки — они стоят больше 2300 рублей.
В этом году в школы пошли 550 тыс. учащихся. Линейка проходит на открытом воздухе.
Фото: Pexels
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