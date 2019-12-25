Губернатор поздравил петербуржцев с 1 сентября

Сегодня на учебу пойдут 960 тыс. человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем знаний. Его поздравление опубликовала пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов отметил, что 1 сентября — это праздник школьников, студентов, учащихся колледжей, курсантов, кадетов, учителей, преподавателей вузов и педагогов дополнительного образования.

В этом году в школы пойдут 550 тыс. учащихся, в вузы — 300 тыс. студентов, в колледжи — 110 тыс. студентов.

Губернатор выразил особую благодарность директорам и учителям, которые работают в "новой нормальности", назвал главными героями сегодняшнего дня первоклассников, которые впервые пойдут в школу, а родителям пожелал уверенности в своих детях.

Чтобы хорошо учиться – нужно приложить много труда и усилий. Но нет более уверенного в жизни человека, чем тот, который много знает и многое умеет. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В честь праздника Piter.TV собрал лучшие и худшие истории школьников и студентов с 1 сентября.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров