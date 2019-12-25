Худший и лучший День знаний: опыт читателей Piter.tv

Piter.tv рассказывает истории читателей, как прошел их лучший или худший праздник 1 сентября.

Уже завтра, 1 сентября, россияне отметят День знаний: тысячи школьников и студентов впервые или уже в который раз соберутся на торжественной линейке, которая откроет путь в новый учебный год, полный трудностей, переживаний, но в то же время радостного общения со сверстниками и вкусных булочек в столовой. Читатели Piter.tv вспомнили, как прошли их лучшие и худшие Дни знаний.

Конец августа 2011 года. По традиции, 11-е классы перед выпуском готовят праздник 1 сентября для первоклашек. Вот и мы где-то неделю готовили наш праздник, обдумывали сценарий, персонажей, диалоги. В это же время Валентину Матвиенко провожали в Совет Федерации, а на ее место пришел никому неизвестный Георгий Полтавченко. И только потом мы узнали, что он, оказывается, учился в нашей школе. Вроде пару классов отучился, но не выпускался. И ближе к 1 сентября мы узнали, что он придет к нам с официальным визитом. Даже прислали людей из администрации города, чтобы узнать о нашем празднике. Казалось бы, так круто! Новый губернатор учился в нашей школе, посетит наш праздник, будет куча телеканалов снимать мероприятие. Да только из-за его визита наш двухчасовой концерт пришлось сократить до получасового выступления и вручения подарков Полтавченко – мы ему подарили шарф с символикой нашей школы. Репетиции коту под хвост, а дети остались без нормального праздника только потому, что к нам пришла такая личность. Обидно, что тут еще сказать? В итоге мы все-таки устроили праздник, но 2 сентября. А Полтавченко... От него впоследствии было много негативных моментов. Даниил Саркисов

Первое сентября в университете – в целом новый этап жизни. Нас собрали в конференц-зале отеля "Азимут", так как у нас своего не было. Я сидел между своим лучшим другом и девушкой, и благодарил бога за такую жизнь, ибо они оба поступили в один вуз со мной, были рядом, в шаговой доступности, а не потерялись после школы не пойми куда. К тому же, я смог поступить на бюджет в лучший вуз в своем городе по своему направлению. Была смесь эмоций. Оглядываясь назад, я думаю, что был счастлив в тот момент. Не знаю насколько, но уж точно больше, чем сейчас. Богдан Сидоров

Самый лучший день знаний обязательно должен быть запоминающимся. Думаю, что в школьные времена такие дни монотонны: одни и те же песни, одни и те же люди, привычный всем план праздника, проще говоря "линейка". Возможно я был очень счастлив, когда поступал в 1 класс и впервые в жизни видел что-то подобное, прочувствовал всю важность учиться в школе, но мне было 7 лет, мало помню что-либо из того времени. Очевидно, что больше всего эмоций я испытал на Дне знаний, когда поступал на 1 курс в университет. Я буквально за несколько мгновений подружился с людьми, которые сейчас мне очень дороги. Сам праздник, который приготовил для нас вуз, он в разы крупнее обычной школы: праздничный салют, многочисленное количество профессоров, которые хотят сказать, что студенческая жизнь – лучшее время, которым живёт человек, необычная шоу-программа, и, конечно, интригующая речь ректора университета. Джоми Жомов

Худший День знаний был в классе 2, когда оно было 31 августа, потому что у директора были билеты на самолёт в Египет 1 сентября утром. В этот же день мы узнали, что наша классная руководительница оставила наш класс из-за должности завуча. Лучшее первое сентября было уже в 11 классе: хоть мы рано встали, чтобы приехать на линейку, но воспоминания все равно хорошие. Мы увидели Боярского, а по приезде в Ольгино был прям праздник, вкусная еда, ведущий, конкурсы, танцы и фейерверк. Валерия Д.

Единственное, что я вспомнила, это то, как я пошла в 1 класс 1 сентября, а 31 августа были похороны близкого для меня родственника... Вот так я и встретила новый этап в своей жизни. Валерия Смирнова

Мой День знаний всегда проходил не очень здорово, потому что мама из-за работы никогда не могла быть со мной на линейке, а все одноклассники были с родителями. Лидия Калашникова

Лучший День знаний был, когда я пришла в новый класс, когда у нас школы объединяли, а все знали мое имя. Но я никого не знала. Тамара Тарасова

Мой лучший День Знаний был на первом курсе вуза. Я сразу же понял, что меня ждут четыре года сложностей, когда увидел дневной салют и крайне напыщенное лицо ректора. Еще один лучший День знаний был на первом курсе магистратуры. Он был онлайн, и я даже к нему не подключился, просто ушел пить коктейли с подругой в кафе. читатель, пожелавший остаться анонимным

Перед первым классом меня сбила машина. Моя первая линейка была ужасной. Я ходила со всеми первоклассниками, прыгала на одной ноге, точнее. Потому что всем первоклашкам нужно было пройти круг… это было тяжело. Полина Паршинова

Подруга детства пошла на 1 сентября с фингалом под глазом, потому что за несколько дней до этого мы гоняли на великах, привязав к рулю импровизированных воздушных змеев из полиэтиленовых пакетов, чей-то змей зацепился за ее велосипед и она упала. Варвара Трифонова

Лучший День знаний – 1 класс. У нас тогда было не очень гладко с финансами, но мне купили полный комплект формы, подшили ее по моим меркам, купили самый помпезный букет и повязали огромные бантики с блестками наверх. Тогда вместе с бабушкой и родителями мы отправились на линейку, где я со своим лучшим другом, будучи самой высокой девочкой, дружно "кошмарила" маленьких однокашников. Осталась видеозапись с того дня, плачу каждый раз, пересматривая. Это было начало очень длинного пути! Обидно, что я была слишком большой, чтобы нести колокольчик на плече симпатичного старшеклассника. Худший День знаний был в 6 классе. Одна девочка подговорила весь класс со мной не дружить, в итоге на линейке одноклассники игнорировали мое существование, а я держалась из всех сил, чтобы не плакать при родителях – их бы это разбило. Анастасия Пилипенко

Лучший День знаний, думаю, как и у многих, был в первом классе. Я приехала за пару дней до сентября домой от бабушки и увидела шкафчики и стол синего цвета с ручками в форме рыбок и ракушек – это был подарок к школе от родителей. Мебель, кстати, до сих пор стоит в моей комнате. Когда я проснулась утром первого сентября, вся комната была украшена. Я помню, что очень удивилась и обрадовалась. Также мама завязала мне два хвостика с большими белыми бантами. На самой линейке были мои друзья, мы пошли в один класс из детского садика. Было волнительно вступать в новую жизнь, но жутко интересно. После торжественной части нас отвели в класс, всех родителей выгнали за дверь через какое-то время, и мы остались наедине с нашей классной руководительницей – знакомились. Многие дети, кстати, выглядели напугано. От школы и администрации Колпинского района нам сделали подарки, а после мы пошли к подружке кушать торт. Анастасия Смирнова

Фото: pexels; Лицей №211 имени Пьера де Кубертена / Вконтакте; pixabay, YouTube, unsplash