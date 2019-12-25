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Полиция возбудила второе уголовное дело после скандала с водителем социального такси в Петербурге
Сегодня, 9:36
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Полиция возбудила второе уголовное дело после скандала с водителем социального такси в Петербурге

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Мужчина разговаривал с пенсионеркой на повышенных тонах, а затем ударил ее.

Полиция Центрального района возбудила еще одно уголовное дело после конфликта между водителем социального такси и пенсионеркой на Кавалергардской улице. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Напомним, водитель соцтакси накричал на 70-летнюю пассажирку, а также, по версии полиции, ударил ее по голове. Мужчина должен был забрать женщину из поликлиники. По нашей информации, после конфликта потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга. В удовлетворительном состоянии пенсионерку отпустили домой. 

Водителя задержали. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Также возбуждено два уголовных дела — по статьям "Хулиганство" и "Побои". Подозреваемого уволили из организации, в которой он работал. 

Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: социальное такси
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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