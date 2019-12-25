Что произошло в Петербурге 16 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 16 ноября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 16 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В профильной комиссии ЗакСа поддержали предложение защитить парк Малиновку от застройки.

Участок парка Малиновка в Красногвардейском районе могут включить в список зеленых насаждений общего пользования. Это предложение одобрили в Комиссии по городскому хозяйству ЗакСа. Изначально в парке хотели построить религиозный объект, а в перечень ЗНОП зеленая зона так и не попала, хотя была включена в законопроект ранее.

На путепроводе Петербургского шоссе столкнулись 8 машин.

Авария случилась около 10 часов утра, причиной могла стать наледь. Очевидцы предположили, что попавшие в ДТП автомобилисты не поменяли летнюю разину на зимнюю, поскольку их "несло по льду". Пострадавших в массовой аварии не оказалось.

Двухлетний мальчик пострадал во время ДТП в Пушкине.

Это произошло днем 15 ноября: на пересечении Ленинградской и Оранжерейной улиц столкнулись "Вольво" и "Ауди". Виновником аварии стала девушка на "Вольво", поехавшая на красный сигнал светофора, в ДТП пострадал именно ее сын. Детское кресло не смогло уберечь мальчика от закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. По факту случившегося проводится проверка.

В реке Смоленке нашли сумку с расчлененным телом мужчины.

Неприятную находку обнаружили днем во время работ по укреплению набережной реки Смоленки. На месте происшествия работают правоохранители и криминалисты, возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Петербурге осудили подростков, которые насмерть забили прохожего в Шушарах.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября прошлого года. Четверо пьяных подростков вступили в конфликт с прохожим и начали его избивать руками и ногами. Уже почти бездыханному мужчине хулиганы прыгнули на голову, тот скончался от полученных травм. Судмедэксперты насчитали более 60 ударов, нанесенных погибшему. В суде все молодые люди признали вину, двое получили 8,5 и 9 лет в колонии строгого режима, двое других – по семь лет колонии общего режима.

Полицейские задержали велосипедиста, подозреваемого в ограблении студентки.

17-летняя девушка обратилась в полицию вечером 14 ноября. Студентка рассказала, что незнакомец на велосипеди схватил ее за плечи и повалил на тротуар и, угрожая ножницами, отобрал у нее телефон, часы и браслеты. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Есть предположение, что мужчина успел ограбить не только студентку.

В Красногвардейском районе открыли кризисную квартиру для женщин с детьми.

Она рассчитана на двух мам и четверых детей, оборудована кухней и спальнями, снабжена круглосуточной охраной. Женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет жить в квартире полгода, получая юридическую и психологическую помощь. В ближайшее время туда переедет мать пятерых детей, которая содержит всю семью. В 2022 году местные власти планируют открыть еще одну подобную квартиру в районе.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте; Telegram / Mash на Мойке; пресс-служба ГУ МВД