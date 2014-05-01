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В реке Смоленке нашли сумку с расчлененным телом мужчины

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Возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

В реке Смоленке в Василеостровском районе Петербурга нашли сумку с расчлененным телом мужчины. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Петербургу. 

Днем во время работ по укреплению набережной реки Смоленка нашли сумку, в которой находились части тела мужчины. 

В настоящее время правоохранители и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ранее в Тихвине нашли труп с переломанными ногами.

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Теги: река смоленка, сумка, труп
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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