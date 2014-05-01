В реке Смоленке нашли сумку с расчлененным телом мужчины

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В реке Смоленке в Василеостровском районе Петербурга нашли сумку с расчлененным телом мужчины. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Петербургу.

Днем во время работ по укреплению набережной реки Смоленка нашли сумку, в которой находились части тела мужчины.

В настоящее время правоохранители и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Тихвине нашли труп с переломанными ногами.

Видео: Telegram / Mash на Мойке