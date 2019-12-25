В Тихвине нашли труп с переломанными ногами

У трупы были характерные признаки падения с высоты.

В Тихвине был обнаружен труп неизвестного мужчины после падения с высоты. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась фельдшер скорой помощи, которая рассказала о найденном трупе. По прибытии на место происшествия обнаружен труп неизвестного мужчины с переломами обеих ног. Приметы: 55-65 лет, рост 165-170 см, худой, волосы седые короткие, на лице борода и усы, одет в чёрные спортивные штаны, синюю спортивную куртку, коричневые кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также в Ленобласти пенсионер нашел на своем участке труп мужчины.

Фото: Piter.tv