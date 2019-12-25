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В Тихвине нашли труп с переломанными ногами
Сегодня, 9:42
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В Тихвине нашли труп с переломанными ногами

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У трупы были характерные признаки падения с высоты.

В Тихвине был обнаружен труп неизвестного мужчины после падения с высоты. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась фельдшер скорой помощи, которая рассказала о найденном трупе. По прибытии на место происшествия обнаружен труп неизвестного мужчины с переломами обеих ног. Приметы: 55-65 лет, рост 165-170 см, худой, волосы седые короткие, на лице борода и усы, одет в чёрные спортивные штаны, синюю спортивную куртку, коричневые кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также в Ленобласти пенсионер нашел на своем участке труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: падение с высоты, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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