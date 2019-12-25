В Ленобласти пенсионер нашел на своем участке труп мужчины

Прибывшие полицейские обнаружили на участке тело 47-летнего мужчины. На лице и ногах у него было ссадины и гематомы.

На участке во Всеволожском районе был найден труп мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 64-летний пенсионер. Он рассказал, что на принадлежащем ему участке по 7-ой линии СНТ "Володарский" (массив Дунай) обнаружил труп неизвестного человека.

Прибывшие полицейские обнаружили на участке тело 47-летнего мужчины. На лице и ногах у него было ссадины и гематомы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Также стало известно, что житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае.

Фото: Piter.tv