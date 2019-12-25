Житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае

В Ленобласти расследуют уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в квартире на улице Солецкой в Луге. Во время распития спиртных напитков между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина пырнул ножом в живот своей женщине. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.
После этого мужчина завернул тело убитой в ковер и вынес в сарай. Сосед со 2 этажа увидел все происходящее из окна и обратился в полицию.
Подозреваемого задержали "по горячим следам" и поместили в изолятор.
Ранее в Ленобласти мужчина убил жену и пытался покончить с собой.
Фото: Piter.TV
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