Житель Луги зарезал сожительницу, завернул ее тело в ковер и спрятал в сарае

В полицию обратился сосед, который увидел все происходящее из окна.

В Ленобласти расследуют уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в квартире на улице Солецкой в Луге. Во время распития спиртных напитков между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина пырнул ножом в живот своей женщине. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина завернул тело убитой в ковер и вынес в сарай. Сосед со 2 этажа увидел все происходящее из окна и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали "по горячим следам" и поместили в изолятор.

Ранее в Ленобласти мужчина убил жену и пытался покончить с собой.

Фото: Piter.TV