В Ленобласти мужчина убил жену и пытался покончить с собой

Он ударил женщину ножом в грудь, а затем выстрелил ей в висок и живот.

Полиция Ленобласти расследует убийство, которое произошло накануне вечером в деревне Хапо-Ое Всеволожского района. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В 19:49 по номеру "112" позвонила женщина и рассказала о странном звонке знакомого. Мужчина сообщил, что находится в коттеджном поселке "Родные просторы" и в скором времени его и его жены не будет.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили в доме труп женщины. Выяснилось, что в ходе внезапной ссоры мужчина схватил нож и ударил им в грудь свою супругу. После он выстрелил ей в живот и левый висок из травматического пистолета "ОСА". От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что мужчина также пытался покончить жизнь самоубийством. Его успели спасти и доставить во Всеволожскую КМБ.

С места происшествия изъяли травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в коммуналке на Антонова-Овсеенко обнаружили труп жильца.

Фото: Piter.TV