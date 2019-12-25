В профильной комиссии ЗакСа поддержали предложение защитить парк Малиновку от застройки

Активисты ждали этого много лет.

Парк Малиновка в Красногвардейском районе могут включить в список зеленых насаждений общего пользования. Комиссия по городскому хозяйству ЗакСа одобрила это предложение. Об этом 15 ноября сообщил депутат Борис Вишневский.

Включить Малиновку в список ЗНОП предложил губернатор. Если решение будет принято окончательно, то парк удастся защитить от застройки. Напомним, ранее там хотели построить религиозный объект.

Несмотря на то, что зеленая зона включалась петербургскими депутатами в законопроект и ранее, в список ЗНОП она почему-то так и не попала. Строительство церкви поддерживал бывший спикер Вячеслав Макаров.

Ранее Piter.TV рассказывал, как жители защищали Малиновку от застройки.

Фото: ВКонтакте / В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь")