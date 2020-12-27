В Красногвардейском районе открыли кризисную квартиру для женщин с детьми

Женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет жить в квартире полгода.

Кризисная квартира для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылась в Красногвардейском районе. Она рассчитана на двух мам и четверых детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет жить в квартире полгода. За этот период времени ей будет оказана юридическая и психологическая помощь. В квартире есть кухня, спальни, организована круглосуточная охрана.

В ближайшее время туда переедет мать пятерых детей, которая содержит всю семью. Как рассказали в кризисном центре, глава семьи не работает и морально унижает женщину.

Как рассказал глава районной администрации Евгений Разумишкин, в следующем году запланировано открытие еще одной квартиры в районе.

К концу лета три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга