Три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе

Новые дошкольные учреждения появились в микрорайонах, где идет активное жилое строительство.

В Петербурге открыли три новых детских сада в Красногвардейском районе. В Смольном напомнили, что, по поручению губернатора, вся новая жилая застройка должна обеспечиваться социальной инфраструктурой.

Первый детсад на 190 мест открыли в ЖК "Цветной город" на Пейзажной улице. В следующем году там появится школа на 1 350 мест. Второй детский сад открылся в ЖК "Ручьи" на Пискаревском проспекте, он рассчитан на 160 мест. Третий детсад открыли на улице Лагоды, он рассчитан на 140 детей.

Учреждения оборудовали просторными музыкальными и физкультурными залами, игровой с современной мебелью. Помещения сделаны удобными для маломобильных групп населения. Прогулочные площадки оснащены уличным игровым оборудованием для каждой возрастной группы. Первые два сада также обустроены бассейном.

Строительство детских садов и школ, развитие социальной и транспортной инфраструктуры - важнейшая из задач, которую мы решаем. К следующему учебному году в районе планируется открытие еще нескольких детских садов: на улице Львовской и на Пискаревском проспекте. глава районной администрации Евгений Разумишкин

Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Piter.tv