Три новых детских сада открыли в Красногвардейском районе

В Петербурге открыли три новых детских сада в Красногвардейском районе. В Смольном напомнили, что, по поручению губернатора, вся новая жилая застройка должна обеспечиваться социальной инфраструктурой.
Первый детсад на 190 мест открыли в ЖК "Цветной город" на Пейзажной улице. В следующем году там появится школа на 1 350 мест. Второй детский сад открылся в ЖК "Ручьи" на Пискаревском проспекте, он рассчитан на 160 мест. Третий детсад открыли на улице Лагоды, он рассчитан на 140 детей.
Учреждения оборудовали просторными музыкальными и физкультурными залами, игровой с современной мебелью. Помещения сделаны удобными для маломобильных групп населения. Прогулочные площадки оснащены уличным игровым оборудованием для каждой возрастной группы. Первые два сада также обустроены бассейном.
Строительство детских садов и школ, развитие социальной и транспортной инфраструктуры - важнейшая из задач, которую мы решаем. К следующему учебному году в районе планируется открытие еще нескольких детских садов: на улице Львовской и на Пискаревском проспекте.
глава районной администрации Евгений Разумишкин
Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Piter.tv
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