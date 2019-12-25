Губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья

Вместе с ним учебное учреждение посетили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов.

В рамках рабочей встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава районной администрации Валерий Савинов посетили объекты Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие представители регионального правительства, администрации Выборгского района, депутатского корпуса областного ЗакСа, МО "Город Выборг" и другие. В ходе встречи посетили структурное подразделение школы №14. Здесь с нового учебного года будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня у нас создаются уникальные образовательные пространства, такие как это, в которых учителя и социальные работники вкладывают душу и сердце. Уверен, здесь будет уютно детям. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

На объекте провели капитальный ремонт, заменили несущие конструкции, отремонтировали инженерные системы, приобрели специальное современное оборудование. На ремонт было выделено более 33 млн рублей из средств областного и муниципального бюджетов.

Первый этап завершен, теперь предстоит благоустройство пришкольной территории. Проектом предусмотрены спортивная площадка, территория для подвижных игр, зона отдыха, также планируется установить тренажеры для маломобильных групп. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В рамках рабочей встречи участники также посетили детский сад №21, Выборгский замок, библиотеку А.Аалто и другие социально-важные объекты города.

Ранее стало известно, что школа №6 Выборга получила 33 современных ноутбука.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО