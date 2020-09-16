В Выборге отремонтировали школу №14 на Приморской улице

С 1 сентября здесь откроются классы для 60 детей с особенностями в развитии.

В здании школы №14 на улице Приморской, 24 завершился ремонт и с 1 сентября здесь откроются классы для 60 детей с особенностями в развитии.

Уже сегодня в кабинетах расставляли мебель и оборудование, наводили порядок на прилегающей территории.

На ремонт и оборудование было выделено 30 миллионов рублей из районного и областного бюджетов. В здании также разместится районный центр диагностики и консультирования.

На прошлой неделе в администрации Выборга поздравили одного из лучших школьников города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО