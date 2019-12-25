В администрации Выборга поздравили одного из лучших школьников города

Школьнику вручили благодарственные письма от губернатора Ленобласти и районной администрации, сертификат на право получения ежемесячной именной стипендии в размере 10 000 рублей от главы региона и смарт-часы.

В районной администрации 9 июля состоялась церемония награждения призера Всероссийской олимпиады школьников Ильи Тихонова. В мероприятии также приняли участие родители, представители комитета образования, СОШ №37. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Учащийся 10 класса школы №37 Выборга Илья Тихонов представлял Ленобласть на заключительном этапе олимпиады по истории, который проходил в марте в Ульяновске. Выборгский десятиклассник стал одним из призеров среди 299 участников, представлявших 67 регионов РФ.

Исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов поблагодарил Илью Тихонова за прославление Выборгского района своими интеллектуальными достижениями и пожелал ему не останавливаться на достигнутом. Школьнику вручили благодарственные письма от губернатора Ленобласти и районной администрации, сертификат на право получения ежемесячной именной стипендии в размере 10 000 рублей от главы региона и смарт-часы.

Валерий Савинов выразил слова благодарности родителям - Николаю и Анне Тихоновым - за достойное воспитание сына, развитие у него интереса к познаниям. Им вручили благодарственное письмо от районной администрации.

Также благодарственным письмом отмечена школа №37 Выборга, педагоги и ученики которой активно участвуют в олимпиадном движении.

Илья Тихонов в 2018 году он стал победителем регионального этапа олимпиады по русскому языку. В 2020, 2021 гг. он стал призером регионального этапа по обществознанию.

Ранее стало известно, что выпускник СОШ №10 Выборга сдал ЕГЭ по информатике на 98 баллов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО